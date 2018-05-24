В Верховной Раде назвали дату голосования по антикорсуду

Верховная Рада

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Окончательное решение по проекту закона может быть принято на следующей пленарной неделе

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Депутаты в Верховной Раде прошли 1273 из 1927 поправок к проекту закона о Высшем Антикоррупционном суде. Голосовать за закон планируют в четверг, 7 июня. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net.

Окончательное решение по проекту закона может быть принято на следующей пленарной неделе, которая начнется во вторник, 5 июня.

"Мы проанализируем, когда сможем выйти на голосование. Я думаю, что это может быть в четверг утром, когда будет полная мобилизация", - сказал спикер Андрей Парубий, закрывая вечернее пленарное заседание Рады.

Пока депутаты рассматривают поправки, продолжаются переговоры с международными партнерами по спорному вопросу - полномочиям совета международных экспертов. Предполагалось, что совет экспертов может забраковать кандидатуру на должность судьи антикоррупционного суда, а ВККС может преодолеть вето на кандидатуру двумя третями голосов. Такой вариант не устраивает международных партнеров Украины.

Пока депутаты проходят поправки к другим положениям проекта, продолжаются переговоры по этому спорному вопросу. Рассматривается вариант, чтобы по спорным кандидатурам ВККС и общественный совет определялись вместе.

Ранее сегодня сообщалось, что к концу сегодняшнего дня правки к законопроекту об Антикоррупционном суде остались рассматривать до ста депутатов.