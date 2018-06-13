В закон об антикорсуде внесли правку, правозащитники бьют тревогу

Фото: пресс-служба президента

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Исходя из опубликованного текста закона, апелляции по делам НАБУ, которые сейчас рассматриваются в судах, будут проходить в судах общей юрисдикции

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В закон об антикоррупционном суде внесли поправку, запрещающую этому органу принимать к рассмотрению апелляции на решения судов первой инстанции - те, которые не вступили в силу. Это видно из скана текст документа, опубликованного сегодня, 13 июня, в парламентской газете Голос Украины.

"Суды апелляционной инстанции (кроме апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда) продолжают принимать к рассмотрению апелляционные жалобы на судебные решения, принятые судами первой инстанции и не вступившие в законную силу по уголовным производствах в отношении преступлений, отнесенных настоящим кодексом к подсудности Высшего антикоррупционного суда, рассмотрение которых начато в судах первой инстанции до дня начала работы Высшего антикоррупционного суда", - говорится в конце текста закона.

Эта норма внесена и в Уголовно-процессуальный кодекс.

С текстом документа помимо печатной газеты можно ознакомиться здесь.

Правозащитники Transparency International призвали исправить эту норму об апелляции, по которой дела НАБУ, рассмотрение которых началось в общих судах первой инстанции, будут и завершены в общих судах.

"Эта правка не была зачитана главой комитета правовой политики и правосудия Русланом Князевичем в зале перед принятием закона и не обсуждалась на комитете. Она появилась в тексте поправок в закон, розданном в комитете за час до голосования, а сегодня - в уже обнародованном законе. Необходимо срочно исправить эту ошибку, проголосовав за соответствующие изменения в закон", - подчеркивается в заявлении TI Украина.

По мнению правозащитников, такая норма "откладывает вынесение окончательных решений по делам НАБУ еще на несколько лет".

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7 июня 2018 года Верховная Рада приняла закон (кто и как голосовал) об Антикоррупционном суде: "за" документ №7440 во втором чтении и в целом проголосовали 317 народных депутатов. 11 июня его подписал президент.