Варфоломей: Вернуть Украину к каноничности церкви – наш долг

Фото: patriarchate.org

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"Существование раскола - не аргумент, чтобы отказывать народу в доступе к церковной истине и каноничности", - сказал патриарх

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Константинопольский патриарх Варфоломей, говоря о необходимости возвращения украинского народа к "каноничности церкви", заявил, что существование раскола в церкви – не причина оставлять ее вне рамок каноничного православия. Об этом Варфоломей сказал в день своих именин, 11 июня, во время литургии в патриаршем храме св. Георгия на Фанаре.

"Существование раскола - не аргумент, чтобы отказывать народу в доступе к церковной истине и каноничности, отрицая нашу ответственность перед Богом и историей, но скорее - стимул для поиска спасения и объединяющих решений", - сказал патриарх.

"Когда Церковь-Мать исследует пути спасения наших братьев из Украины и Скопье, она выполняет апостольский долг. Наш долг и ответственность - вернуть эти народы к истине и каноничности Церкви. Поэтому то, чего хочет Вселенский Патриархат, он хочет ради блага всего мира и предлагает это всем без исключения народам. В этих рамках существует межхристианский диалог – в рамках «любви и правды», - добавил Варфоломей.

Ранее глава УПЦ КП Филарет заявлял, что Украинская поместная православная церковь может получить автокефалию в июле 2018 года.

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