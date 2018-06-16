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16.06.2018, 14:57

Варфоломей: Вернуть Украину к каноничности церкви – наш долг

Варфоломей: Вернуть Украину к каноничности церкви – наш долг - Фото
Фото: patriarchate.org

"Существование раскола - не аргумент, чтобы отказывать народу в доступе к церковной истине и каноничности", - сказал патриарх

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Константинопольский патриарх Варфоломей, говоря о необходимости возвращения украинского народа к "каноничности церкви", заявил, что существование раскола в церкви – не причина оставлять ее вне рамок каноничного православия. Об этом Варфоломей сказал в день своих именин, 11 июня, во время литургии в патриаршем храме св. Георгия на Фанаре.

"Существование раскола - не аргумент, чтобы отказывать народу в доступе к церковной истине и каноничности, отрицая нашу ответственность перед Богом и историей, но скорее - стимул для поиска спасения и объединяющих решений", - сказал патриарх.

"Когда Церковь-Мать исследует пути спасения наших братьев из Украины и Скопье, она выполняет апостольский долг. Наш долг и ответственность - вернуть эти народы к истине и каноничности Церкви. Поэтому то, чего хочет Вселенский Патриархат, он хочет ради блага всего мира и предлагает это всем без исключения народам. В этих рамках существует межхристианский диалог – в рамках «любви и правды», - добавил Варфоломей.

Ранее глава УПЦ КП Филарет заявлял, что Украинская поместная православная церковь может получить автокефалию в июле 2018 года.

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Теги: церковь, автокефалия, раскол, варфоломей, каноничность
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