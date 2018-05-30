Варшава: РФ должна взять на себя ответственность за трагедию МН17

Фото: пресс-служба МИД Польши

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Польские дипломаты призвали Кремль "раскрыть личности виновных" в том, что Боинг был сбит ракетой российского ЗРК Бук, и привлечь их к ответственности

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Официальная Варшава выразила "полную поддержку" голландским и австралийским властям, которые потребовали от России взять, наконец, на себя ответственность за сбивание пассажирского лайнера Боинг рейса МН17 в небе над Донбассом в июле 2014 года. Об этом речь идет в заявлении МИД Польши от 29 мая 2018 года.

Как говорится в тексте пресс-службы ведомства, "единственный способ (для РФ) установить справедливость" для родных и близких 298 жертв авиакатастрофы - это "наладить конструктивное сотрудничество" в расследовании этой трагедии и установить личности виновных в ней.

"Выводы совместной следственной группы вне всякого сомнения ясно дали понять, что система Бук, которая сбила МН17, принадлежала 53-й бригаде ПВО армии России (Курск)", - пишет польский МИД.

Дипломаты в Варшаве напомнили - в тексте резолюции №2166 Совбеза ООН все страны договорились о необходимости проведения международного расследования, и призвали Москву "начать диалог" по этому вопросу с правительствами Нидерландов и Австралии, а также "принять эффективные меры, чтобы полностью выяснить - что вызвало катастрофу, раскрыть личности виновных и привлечь их к ответственности".

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Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines рейса МН17 Амстердам-Куала-Лумпур был сбит 17 июля 2014 года в Донецкой области над подконтрольной боевикам территорией. Погибли все 298 человек на борту. 24 мая 2018 года следствие обнародовало первые выводы: МН17 ракетой 1986 года выпуска сбил Бук 53-й бригады армии РФ (Курск).

Австралия и Нидерланды официально обвинили Россию в трагедии MH17. Украина намерена доказать ответственность РФ как государства в целом, а не отдельных виновных лиц.