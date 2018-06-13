Венецианка отмежевалась от нормы об апелляции в законе о ВАС

Венецианская комиссия

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Ранее в НАБУ заявили, что данная норма нуждается в пересмотре

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В Венецианской комиссии не требовали включения в закон об Антикоррупционном суде нормы о том, чтобы дела НАБУ, которые уже направлены в суд, не подлежали обжалованию в новосозданном Высшем антикоррупционном суде. Об этом в комментарии Европейской правде сообщил секретарь Венецианской комиссии Томас Маркерт.

"Со стороны Венецианской комиссии не было такого требования", - заявил он

В НАБУ считают, что норма, согласно которой Высший антикоррупционный суд не будет рассматривать апелляционные жалобы на приговоры, вынесенные судами первой инстанции по делам НАБУ, переданным до момента его создания, нуждается в пересмотре.

Ранее эту же норму призвали исправить правозащитники из организации Transparency International.