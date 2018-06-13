Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
13.06.2018, 20:39

Венецианка отмежевалась от нормы об апелляции в законе о ВАС

Венецианка отмежевалась от нормы об апелляции в законе о ВАС - Фото
Венецианская комиссия

Ранее в НАБУ заявили, что данная норма нуждается в пересмотре

Реклама
Реклама

В Венецианской комиссии не требовали включения в закон об Антикоррупционном суде нормы о том, чтобы дела НАБУ, которые уже направлены в суд, не подлежали обжалованию в новосозданном Высшем антикоррупционном суде. Об этом в комментарии Европейской правде сообщил секретарь Венецианской комиссии Томас Маркерт.

"Со стороны Венецианской комиссии не было такого требования", - заявил он

В НАБУ считают, что норма, согласно которой Высший антикоррупционный суд не будет рассматривать апелляционные жалобы на приговоры, вынесенные судами первой инстанции по делам НАБУ, переданным до момента его создания, нуждается в пересмотре. 

Ранее эту же норму призвали исправить правозащитники из организации Transparency International.

Читайте также
Хроника войны России против Украины: последние события в Донбассе 13.06.2018Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: антикоррупционный суд, закон, апелляция, венецианская комиссия, норма
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
НАБУ настаивает на пересмотре одной из норм закона об антикорсуде
Политика НАБУ настаивает на пересмотре одной из норм закона об антикорсуде
Парубий подписал закон о Высшем антикоррупционном суде
Политика Парубий подписал закон о Высшем антикоррупционном суде
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 