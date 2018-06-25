Венгрия настаивает на официальном статусе ее языка в Украине

Петер Сийярто (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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Будапешт "будет сопротивляться", если по новому закону венгерский язык не будет официальным на Закарпатье, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто

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Венгрия "окажет сопротивление", если новый языковой закон Украины, который будет принят вместо признанного неконституционным "закона Колесниченко-Кивалова", лишит венгерский язык статуса официального на Закарпатье. Об этом глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил в интервью Европейской правде.

Как пояснил дипломат, Будапешт исходит из "фундаментального принципа" международного права: предоставленные меньшинствам права не могут быть урезаны.

"Если до этого наличие 10% венгров в населенном пункте или районе позволяло определять язык этого меньшинства официальным, а новый закон поднимет эту планку до 33% - то, конечно же, мы будем сопротивляться", - отметил Сийярто.

По словам главы МИД, в Будапеште осознают, что Украина хочет снизить влияние России через русскоязычные школы, но не понимают, "как в этой картине появились венгры". "Такое впечатление, что Венгрия просто попала под раздачу!" – возмутился Сийярто.

22 июня 2018 года в Закарпатской области четыре украинских и венгерских министра провели консультации по реализации языковой нормы закона об образовании для венгерского этнического меньшинства. По итогам встречи глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт больше не настаивает на безоговорочном отказе Украины от этой нормы.