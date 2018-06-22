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22.06.2018, 15:50

Венгрия пошла на попятную с требованиями по закону об образовании

Венгрия пошла на попятную с требованиями по закону об образовании - Фото
Встреча в Закарпатье (фото - Павел Климкин/Twitter)

Сейчас Будапешт настаивает только на выполнении рекомендаций Венецианской комиссии, но не отмене всей нормы резонансного закона об образовании

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Будапешт больше не настаивает на том, чтобы Украина безусловно отказалась от нынешней языковой нормы нового закона об образовании. Об этом на пресс-конференции в Закарпатье сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, пишет Европравда.

"Госпожа министр (образования Лилия Гриневич, - ред.) заявила, что Украина уважает и выполнит все рекомендации Венецианской комиссии. Мы надеемся, что на основании этого украинский парламент наконец примет закон о продлении переходного периода. Также ожидаем, чтобы была выполнена рекомендация о том, что частные школы не должны подпадать под требования этого закона ", - пояснил венгерский министр.

По его словам, стороны "старались не обсуждать", как именно закон сделает более эффективным изучение украинского языка.

"Мы лишь просим, чтобы это не мешало интересам венгроязычного меньшинства. Это наша единственная просьба", - добавил Сийярто.

На встрече глава МИД Венгрии не стал требовать отмены или приостановки действия ст. 7 закона о образовании, хотя до сих пор это было ключевым требованием Будапешта. 

Законопроекты о выполнении требований "Венецианки" уже утверждены Кабмином - остается принять их в Верховной Раде.

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5 сентября 2017 года Рада одобрила реформу образования. По новому закону, представители нацменьшинств смогут получать образование на родном языке наряду с государственным в дошкольных учреждениях и начальной школе, представители коренных народов - в дошкольных учреждениях и средней школе. На дальнейших стадиях обучения предусмотрена возможность изучения языка коренного народа или нацменьшинства как отдельного предмета.
 
12 октября в ПАСЕ призвали Украину учесть при выполнении закона об образовании "все без исключения" рекомендации Венецианской комиссии по этому документу, а также внести соответствующие изменения в сам закон. LIGA.net объяснила, что стоит за этим решением.
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Теги: павел климкин, закарпатье, нацменьшинства, Петер Сийярто, венгры
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