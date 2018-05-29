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29.05.2018, 20:57

Венгрия согласилась на переговоры по закону о языке образования

Венгрия согласилась на переговоры по закону о языке образования - Фото
Павел Климкин (фото- Андрей Гудзенко / LIGA.net)

Встреча на уровне министров запланирована на июнь

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Министерство образования и науки 5 июня проведет консультации с представителями венгерской общины по поводу языковых статей закона об образовании. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин по итогам встречи с венгерским коллегой Петером Сиярто, передает Украинская правда.

"Венгерская сторона будет способствовать этим консультациям, чтобы они прошли успешно. Затем встретятся главы МИД и Минобразования с участием венгерской общины для того, чтобы окончательно определить то решение, которое будет работать для наших граждан венгерского происхождения", - сказал Климкин.

По его словам, логика решений состоит в том, чтобы убрать дискриминацию, улучшить преподавание языка, чтобы представители нацменьшинства понимали, в какой они стране живут, но при этом полностью сохраняли самобытность.

Встреча на уровне министров запланирована тоже на июнь, отметил глава украинского внешнеполитического ведомства.

Венгрия трижды блокировала проведение заседания комиссии Украина-НАТО на министерском уровне. Венгерские власти объясняют, что таким образом давят на Украину, требуя пересмотра языковой нормы закона об образовании. Будапешт убежден, что закон значительно ограничил права национальных меньшинств в использовании родного языка.

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Теги: Венгрия, языковой закон
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