Верховная Рада взялась за работу: открыта осенне-зимняя сессия

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Отмашку к началу девятой сессии дал спикер Андрей Парубий

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Спикер парламента Андрей Парубий открыл девятую сессию Верховной Рады VIII созыва. Об этом из зала заседаний сообщил корреспондент LIGA.net.

Во время сессии запланировано девять пленарных недель, где предусмотрено девять "часов вопросов к правительству". Семь недель нардепы будут работать в комитетах, еще пять недель - с избирателями.

Календарный план сессии доступен здесь.

Она продлится до 25 января.

Депутаты планируют направить в Конституционный суд президентский проект изменений в Конституцию. Он закрепляет курс Украины в ЕС и НАТО, запрещая размещение военной базы Черноморского флота РФ в Крыму.

Также парламентарии намерены принять ряд законов в сфере информационной безопасности и новый закон о Службе безопасности Украины.

Помимо этого, депутаты собираются принять законы о разведке, оборонном заказе и парламентском комитете, который будет контролировать разведку.

Кроме того, Рада должна будет назначить новый состав Центризбиркома, рассмотреть во втором чтении проект Кодекса законов о выборах, а также принять новый закон о языке.

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На первой пленарной неделе в четверг, 6 сентября, Рада намерена принять закон о бизнес-омбудсмене.