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31.08.2018, 06:17

Верховный суд получил еще троих членов: назначены Порошенко

Верховный суд получил еще троих членов: назначены Порошенко - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Судьи избираются Верховной Радой по предложению Высшей квалификационной комиссии судей, и утверждаются главой государства

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Вчера, 30 августа, назначены трое судей Верховного суда. Соответствующие указы опубликованы на сайте президента Петра Порошенко.

В указе №259/2018 речь идет о назначении на должность в Кассационном гражданском суде Валентины Симоненко.

Указ №260/2018 определяет Викторию Мацедонскую в Кассационный административный суд.

Указом №261/2018 глава государства назначил Сергея Слинько в Кассационный уголовный суд.

Симоненко и Слинько признаны "недобросовестными" Общественным советом добродетели.

13 июня председатель Верховного суда Валентина Данишевская заявила, что эта структура не заработает в полном составе ранее 2019 года: сначала должна закончиться вторая волна конкурсного набора.

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25 марта 2018 года Общественный совет добропорядочности заявил о прекращении своего участия в процессе переаттестации судей. Общественники объяснили свой шаг несогласием с действиями ВККС, которая, по их словам, "устраивает судьям псевдопроверку их профессионального уровня и добропорядочности".

Кроме того, вчера Порошенко уволил Алексея Ляха с должности начальника управления Службы безопасности Украины в Николаевской области и вместо него назначил Юрия Пасика.

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Теги: петр порошенко, назначение, судья, верховный суд
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