Вершбоу призвал НАТО сделать новый шаг в отношениях с Украиной

Александр Вершбоу (фото - Getty Images)

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По мнению бывшего заместителя генсека НАТО, украинские возможности, знания и технические способности "являются очень ценными"

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Вопрос Украины может стать важным консолидирующим фактором на саммите НАТО в июле. Об этом пишет бывший заместитель генсека НАТО Александр Вершбоу в статье для Real Clear World, передает Голос Америки.

По мнению Вершбоу, Украина стремится вступить в НАТО, это невозможно сделать немедленно при нынешнем состоянии безопасности, а также состоянии реформирования оборонного сектора Украины, но, этот вопрос должен оставаться предметом переговоров. Хотя это не заменяет членства, приглашение Украины стать партнером с расширенными возможностями является естественным шагом в отношениях НАТО с Киевом, убежден эксперт.

НАТО ввело механизм партнерства с расширенными возможностями диалога и сотрудничества (ЭОР) в 2014 году. Целью этого партнерства является улучшение взаимодействия между странами-членами Альянса и ключевыми странами-партнерами. Статус ЭОР дается тем партнерам, которые делают значительный вклад в миссии НАТО. Перечень стран-кандидатов остается небольшим и включает Австралию, Финляндию, Грузию, Иорданию и Швецию. Украины нет в этом перечне, хотя Киев соответствует всем критериям для этого статуса, считает Вершбоу.

По мнению аналитика, для Альянса, украинские возможности, знания и технические способности являются очень ценными. Никто так хорошо не знает Россию, как Украина, а также не имеет такого значительного практического опыта в противостоянии российским кибератакам, дезинформации и другим формам гибридной войны направленной на разрушение наших демократий.

Украина также играет значительную роль в усилиях Альянса по усилению безопасности в Черном море с целью защиты юго-восточного фланга НАТО, отмечает Вершбоу. Украина показала, что она достойна перейти на новый уровень отношений с НАТО. Предоставление статуса ЭОР будет не только символичным признанием ее тяжелой работы на поддержку НАТО, но и укрепит безопасность Альянса, убежден эксперт.