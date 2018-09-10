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10.09.2018, 10:52

"Виновный тем, что украинец": Панов не будет просить помилования

"Виновный тем, что украинец": Панов не будет просить помилования - Фото
Евгений Панов (фото - facebook.com/igor.kotelianets)

Как уточнил адвокат Дмитрий Динзе, российские оккупанты продолжают удерживать бывшего участника АТО и волонтера в Симферопольском СИЗО

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Политзаключенный в Крыму Евгений Панов, назначенный судом оккупантов "украинским диверсантом", не верит в то, что вернется на родину по обмену на российских заключенных в Украине, но просить о помиловании не собирается. Об этом он написал в письме немецкому агентству Deutsche Welle.

Сам политзаключенный называет судилище над собой "цирком", и утверждает - "следствие" только создавало видимость расследования: "На самом деле ничего не было. Они своих не сдают. По их версии, ничего не было, я сам пришел в ФСБ и покаялся".

"Суд полностью ангажирован. Цирк, а не суд. Виновный в том, что я украинец, и этим все сказано", – добавил Панов.

По его словам, в СИЗО, помимо него, есть много украинцев, но общаться с ними у него нет возможности. "Ужасные условия стандартной советской тюрьмы", - так описал он свой нынешний быт.

Несмотря на то, что адвокат "украинского диверсанта" обжаловал приговор, сам он уверен: никакого результата не будет, если только не будет дана соответствующая команда "сверху".

"Сам факт обмена считаю почти нереальным. Очень слабая надежда. Им свои граждане не нужны, и так все видят. Они для них не имеют никакой ценности", – пишет бывший боец 37-го ОМП ВСУ.

При этом Панов подчеркнул, что просить о помиловании президента страны-оккупанта РФ Владимира Путина он не будет. Ранее точно такую же позицию озвучил Олег Сенцов и некоторые другие украинские узники путинского режима.

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11 августа 2016 года Панов, которого ФСБ обвинила в "диверсионной деятельности" на территории Крыма, был похищен в Запорожской области и вывезен на полуостров. Оккупанты опубликовали заявление о том, что в Крыму "предотвращен ряд терактов украинских диверсантов", сообщили о гибели двух военных РФ. По данным ГУР, в Крыму произошла перестрелка между сотрудниками ФСБ и военными РФ, и эту ситуацию российские власти пытаются выдать как "диверсию Украины". В рамках этого же дела были задержаны еще двое украинцев - Андрей Захтей и Редван Сулейманов.

В декабре 2016-го Панов заявил о пытках: в ФСБ его "избивали его железной трубой, подвешивали за наручники и били электротоком".

5 июня 2018 года Панов отказался идти на сделку с оккупантами, а 13 июля его приговорили к 8 годам колонии строгого режима.

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Теги: политзаключенные, фейк, оккупация крыма, диверсант, евгений панов
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