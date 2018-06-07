Минздрав Польши ответил на оскорбление украинских медиков

Станислав Тишка (Фото - Agencja Gazeta)

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Минздрав Польши ответил вице-спикеру Сейма, что нет ни одного случая смерти по вине украинских медиков, и у всех них есть необходимая квалификация

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Министерство здравоохранения Польши отреагировало на слова вице-спикера Сейма Станислава Тишки, что в польских больницах якобы умирает больше людей из-за того, что там работают медики из Украины. Об этом пишет OKO.press.

Тишка сказал, что из-за дефицита персонала в медучреждения набирают украинцев, у которых якобы более низкий уровень квалификации. "Из-за этого люди умирают", - заявил он.

В Минздраве Польше заявили, что не знают ни одного случая, когда пациент бы умер по врачебной ошибке украинских медиков или из-за непрофессионализма украинских медсестер. Там отметили, что не нанимают персонал более низкого уровня квалификации, потому что, если человека трудоустроили, - у него есть необходимая для работы квалификация.

Посольство Украины требует от вице-спикера Сейма извинений.