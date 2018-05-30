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30.05.2018, 18:29

Вице-спикер Сейма Польши оскорбил врачей из Украины

Вице-спикер Сейма Польши оскорбил врачей из Украины - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Киев требует извинений

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В посольстве Украины в Польше возмущены высказыванием вице-маршала польского Сейма Станислава Тишки о медицинских работниках из Украины и требуют извинений. Об этом говорится в сообщении посольства в Facebook.

В эфире телеканала TVN24 27 мая Тишка высказал мнение, что из-за трудоустройства якобы менее квалифицированных медицинских работников из Украины в польских больницах умирает больше людей.

В украинском посольстве считают, что вице-спикер "превысил уровень порядочности и обратился к позорной и неприемлемой клевете" украинских граждан.

Также в заявлении говорится, что высказывания Тишки не имеют ничего общего с действительностью, и имеют расистский характер с целью переложить вину на иностранцев. "Такой поступок является недостойным политического деятеля, который занимает высокий пост в Сейме Республики Польша. От имени всех граждан Украины, которые работают в Польше, мы требуем извинений от господина вице-маршала Станислава Тишки", - заявили в посольстве.

Также Киев просит власти Республики Польша осудить эти высказывания, наказать их автора, а также не допустить, чтобы в публичном пространстве Польши распространялись "стереотипы ксенофобского и шовинистического характера о гражданах Украины".

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Теги: польша, медицинские работники, посольство украины
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