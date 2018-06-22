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22.06.2018, 08:08

ВККС отсеяла более 100 судей, еще 90 служителей Фемиды ушли сами

ВККС отсеяла более 100 судей, еще 90 служителей Фемиды ушли сами - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

По данным Высшей квалификационной комиссии судей, 86 человек выбрали путь уволиться, а не проходить оценивание

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Высшая квалификационная комиссия судей по результатам квалификационного оценивания признала 745 судей такими, что соответствуют занимаемой должности. Об этом сообщил зампредседателя ВККС Станислав Щетка, передает Укринформ.

"На сегодня такими, что соответствуют занимаемой должности, признаны 745 судей... 101 судья, я бы сказал, неуспешные: 73 не сдали экзамен и 28 не справились уже на этапе собеседований. Эти 28 это те, кто сдал экзамен, но по итогам проведенных собеседований опять же был признаны такими, что не соответсвуют занимаемой должности", - отметил Щетка.

Он также обратил внимание на то, что 86 судей в ходе процедуры оценивания уволились с занимаемой должности.

"Причем динамика такая: из первой группы судей таких 28, это из тех 999, а из второй группы 58 человек", - сказал Щетка.

Он уточнил, что судьи уволились по собственному желанию.

"Люди выбрали путь уволиться, а не проходить оценивание", - добавил зампредседателя ВККС.

Щетка отметил, что сейчас проходит второй этап оценки, в котором должны принять участие 1970 судей. К прохождению квалифоценвания на первом этапе, по его словам, ВККС назначила 999 судей.

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Квалификационное оценивание на соответствие занимаемой должности введено в рамках судебной реформы для всех судей Украины – это более 5 тысяч.

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Теги: ВККС, судьи, Высшая квалификационная комиссия судей, квалификационное оценивание
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