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12.06.2018, 21:21

Власти Финляндии присоединились к бойкоту ЧМ в России

Власти Финляндии присоединились к бойкоту ЧМ в России - Фото
футбол

Европарламент готовит резолюцию о дипломатическом бойкоте чемпионата мира-2018

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Высшее руководство Финляндии присоединились к бойкоту чемпионата мира по футболу в России. Об этом сообщил в Twitter посол Украины в Финляндии Андрей Олефиров.

Кроме того Европарламент готовит резолюцию о дипломатическом бойкоте чемпионата мира-2018. Соответствующую резолюцию могут принять 14 июня на очередном заседании.

Ранее дипломатический бойкот ЧМ-2018 объявили Великобритания и Исландия. Позже к бойкоту присоединилась Австралия.

Чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи будут принимать Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи.

7 июня сообщалось, что Международная федерация футбола (ФИФА) не предоставила разрешения на открытие официальных фан-зон чемпионата мира по футболу в аннексированном Россией Крыму.

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Теги: чм-2018, бойкот чм-2018, Финляндия
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