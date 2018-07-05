Во имя свободы: Сенцов стал первым лауреатом "украинского Давоса"

Олег Сенцов (фото - Sergei Kаrpov/Mediazone) Фото: Фото - Sergei Kаrpov/Mediazone

Политзаключенный Олег Сенцов стал первым лауреатом премии Ukrainian ID Award, учрежденной Международным экономически-гуманитарным форумом Ukrainian ID, которого объявили раньше времени, чтобы ускорить его освобождение из застенков Кремля. Об этом говорится на странице форума в Facebook.

Согласно сообщению, премия украинскому форму, который называют "украинским Давосом", режиссеру присуждена за несокрушимую силу в борьбе за идеалы свободы.

Отмечается, что о присуждении награды Сенцову планировалось объявить 7 июля в Каневе во время торжественной церемонии форума Ukrainian ID, однако его состояние, по словам организаторов, требует срочных.

"Мы не можем терять ни дня, ни минуты в том, чтобы поддерживать и усиливать давление на российскую власть, которая цинично продолжает удерживать Сенцова в заложниках и изоляции, толкая его на грань жизни и смерти", – сказано в сообщении оргкомитета форума.

7 июля в Каневе в 19:00 стартует глобальный флешмоб в поддержку Сенцова #FreeSentsov - баннеры с такой надписью развернут перед диппредставительствами РФ во всех странах. Планируется, что к нему присоединится все мировое украинское сообщество.

Сегодня, 5 июля, в колонии Белый медведь в Лабытнанги на краткосрочном свидании с незаконно осужденным украинским режиссером Олегом Сенцовым побывала его сестра Наталья Каплан. Она сообщила, что политзаключенный потерял 15 кг веса.