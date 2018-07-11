Водитель семьи Джемилева рассказал о пытках ФСБ в Крыму

Водитель семьи лидера крымских татар Мустафы Джемилева Ахтем Мустафаев заявил о пытках со стороны сотрудников ФСБ России. Его задержали в оккупированном Крыму в конце июня, передает Радио Свобода.
Сейчас Мустафаев выехал на материковую Украину, в Киев.
По его словам, с мешком на голове его отвезли в подвал, где били, обвязывали голову скотчем и заставляли стоять на коленях. У него спрашивали, как часто он бывает на материковой Украине и с кем там встречается.
"Если мой ответ им не нравился, они наносили удары, преимущественно в затылочную часть. Мне угрожали, говорили, что я не выйду оттуда, что потеряюсь навсегда", - рассказал Мустафаев.
На допросе его заставили сказать все пароли и получили доступ к аккаунтам в социальных сетях.
Мустафаев говорит, что ему пришлось пойти на сделку - на камеру он сказал все, что просили и что к нему не применяли силу. После этого его отвезли в главное управление ФСБ, он ответил на несколько вопросов и его отпустили.
Формальной причиной для обыска и задержания было то, что Мустафаев проходит свидетелем в деле против Эрола Велиева, которого подозревают в поджоге дома муфтия Крыма Эмирали Аблаева.
В Бахчисарае у Мустафаева остался 13-летний ребенок, который сейчас под опекой бабушки и дедушки.