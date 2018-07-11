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11.07.2018, 10:15

Водитель семьи Джемилева рассказал о пытках ФСБ в Крыму

Водитель семьи Джемилева рассказал о пытках ФСБ в Крыму - Фото
Ахтем Мустафаев (фото - Радио Свобода)

По словам Ахтема Мустафаева, его допрашивали в подвале, били за "неправильные" ответы и обвязывали голову скотчем

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Водитель семьи лидера крымских татар Мустафы Джемилева Ахтем Мустафаев заявил о пытках со стороны сотрудников ФСБ России. Его задержали в оккупированном Крыму в конце июня, передает Радио Свобода.

Сейчас Мустафаев выехал на материковую Украину, в Киев. 

По его словам, с мешком на голове его отвезли в подвал, где били, обвязывали голову скотчем и заставляли стоять на коленях. У него спрашивали, как часто он бывает на материковой Украине и с кем там встречается. 

"Если мой ответ им не нравился, они наносили удары, преимущественно в затылочную часть. Мне угрожали, говорили, что я не выйду оттуда, что потеряюсь навсегда", - рассказал Мустафаев. 

На допросе его заставили сказать все пароли и получили доступ к аккаунтам в социальных сетях. 

Мустафаев говорит, что ему пришлось пойти на сделку - на камеру он сказал все, что просили и что к нему не применяли силу. После этого его отвезли в главное управление ФСБ, он ответил на несколько вопросов и его отпустили. 

Формальной причиной для обыска и задержания было то, что Мустафаев проходит свидетелем в деле против Эрола Велиева, которого подозревают в поджоге дома муфтия Крыма Эмирали Аблаева. 

В Бахчисарае у Мустафаева остался 13-летний ребенок, который сейчас под опекой бабушки и дедушки. 

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Теги: Крым, фсб, Мустафа Джемилев, пытки, Ахмет Мустафаев
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