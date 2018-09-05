Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
05.09.2018, 11:32

"Воевали в Украине": ультраправые Словении похвастались боевиками

"Воевали в Украине": ультраправые Словении похвастались боевиками - Фото
Скриншот видео собрания "Штирской гвардии"

Лидер парамилитарной группировки Андрей Шишко рассказал, что ее члены участвовали в вооруженных конфликтах "от Афганистана до Украины"

Реклама
Реклама

Члены словенской ультраправой парамилитарной группировки "Штирская гвардия" участвовали в боевых действиях на территории Украины. Об этом сказал лидер формирования, экс-кандидат в президенты Андрей Шишко, сообщает Европравда во ссылкой на RTVslo.

Шишко рассказал, что члены группировки больше года проходят обучение и среди них есть бывшие военные вооруженных сил Словении и те, кто принимал участие в вооруженных конфликтах "от Афганистана до Украины". 

В социальных сетях "Штирская гвардия" опубликовала фото собрания в неустановленном место, что вызвало обеспокоенность общественности и правоохранителей. Силовики начали проверять информацию о деятельности формирования.

Андрей Шишко - сторонник "независимого Штирского государства", которое, как он утверждает, было создано 24 июня 2017 года.

Президент Петр Порошенко встречался с президентом Словении Борутом Пахором в мае этого года.

Читайте также
Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018Тема дня. Человек Порошенко: все факты о новом руководителе НАПК 28.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Украина, словения, парамилитарное формирование, Андрей Шишко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Лавров назвал миротворческую миссию ООН в Донбассе "оккупацией"
Политика Лавров назвал миротворческую миссию ООН в Донбассе "оккупацией"
4 года назад подписаны первые минские соглашения: заявление США
Политика 4 года назад подписаны первые минские соглашения: заявление США
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 