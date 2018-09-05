"Воевали в Украине": ультраправые Словении похвастались боевиками

Скриншот видео собрания "Штирской гвардии"

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Лидер парамилитарной группировки Андрей Шишко рассказал, что ее члены участвовали в вооруженных конфликтах "от Афганистана до Украины"

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Члены словенской ультраправой парамилитарной группировки "Штирская гвардия" участвовали в боевых действиях на территории Украины. Об этом сказал лидер формирования, экс-кандидат в президенты Андрей Шишко, сообщает Европравда во ссылкой на RTVslo.

Шишко рассказал, что члены группировки больше года проходят обучение и среди них есть бывшие военные вооруженных сил Словении и те, кто принимал участие в вооруженных конфликтах "от Афганистана до Украины".

В социальных сетях "Штирская гвардия" опубликовала фото собрания в неустановленном место, что вызвало обеспокоенность общественности и правоохранителей. Силовики начали проверять информацию о деятельности формирования.

Андрей Шишко - сторонник "независимого Штирского государства", которое, как он утверждает, было создано 24 июня 2017 года.

Президент Петр Порошенко встречался с президентом Словении Борутом Пахором в мае этого года.