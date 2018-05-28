Волкер: Был бы удовлетворен продолжать работу с Сурковым

Курт Волкер (скриншот)

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Волкер не знает подробностей о вероятном замещении Суркова на посту уполномоченного президентаРФ по Донбассу

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Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер сказал, что хотел бы продожить работу с Владиславом Сурковым, если он останется в должности уполномоченного президента России по Донбассу. Об этом сообщают Крым.Реалии.

"Он очень умный, очень профессиональный, очень серьезное контактное лицо, передающее содержание переговоров надежно. Я был бы удовлетворен продолжать работу с ним, если Кремль его выберет", - сказал Волкер.

При этом он отметил, что в январе во время последней встречи передал Суркову список с именами политзаключенных и призывал их освободить, но ответа не получил.

11 мая 2018 года росСМИ сообщили,что Сурков может покинуть свой пост по итогам перестановок в администрации президента РФ Владимира Путина.