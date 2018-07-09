Волкер: Лидеры Украины должны дать отпор ультраправым

Курт Волкер (фото - twitter.com/SpecRepUkraine)

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Ультраправые - это лишь небольшое меньшинство, но важно их осуждать

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В Украине присутствуют ультраправые движения, но они не влияют на государственную политику и на то, в каком направлении развивается Украина. При этом политическим лидерам следует осуждать деятельность праворадикальных организаций. Об этом заявил спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер в интервью русскоязычному немецкому телеканалу OstWest.

"Ультраправые группы и ультраправая идеология присутствуют в Украине. Очень важно, чтобы лидеры политического мейнстрима отказались от этого. Украина сейчас в праве иметь сильную национальное сознание - патриотизм и активное общество. Но экстремальные взгляды - фашизм и расизм - не должны иметь место. И мне кажется, что важно давать отпор этим проявлениям", - подчеркнул Волкер.

В то же время по его словам, ультраправые - это лишь небольшое меньшинство, не влияет на государственную политику и на то, в каком направлении развивается Украина.

"Так что это не предмет моей озабоченности. Но важно, чтобы лидеры Украины это осуждали", - подчеркнул спецпредставитель США.

23 июня на окраине Львова группа людей напала на лагерь представителей ромской национальности. Во время нападения 24-летний житель Закарпатской области получил смертельные ножевые ранения. Ножевые ранения получили еще четверо человек - 10-летний ребенок, двое 19-летних мужчин и 30-летняя женщина. Полиция задержала подозреваемых из организации Трезвая и злая молодежь. Подозреваемым - по 16-17 лет, все - жители Львова.