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09.07.2018, 20:10

Волкер: Лидеры Украины должны дать отпор ультраправым

Волкер: Лидеры Украины должны дать отпор ультраправым - Фото
Курт Волкер (фото - twitter.com/SpecRepUkraine)

Ультраправые - это лишь небольшое меньшинство, но важно их осуждать

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В  Украине присутствуют ультраправые движения, но они не влияют на государственную политику и на то, в каком направлении развивается Украина. При этом политическим лидерам следует осуждать деятельность праворадикальных организаций. Об этом заявил спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер в интервью русскоязычному немецкому телеканалу OstWest.

"Ультраправые группы и ультраправая идеология присутствуют в Украине. Очень важно, чтобы лидеры политического мейнстрима отказались от этого. Украина сейчас в праве иметь сильную национальное сознание - патриотизм и активное общество. Но экстремальные взгляды - фашизм и расизм - не должны иметь место. И мне кажется, что важно давать отпор этим проявлениям", - подчеркнул Волкер.

В то же время по его словам, ультраправые - это лишь небольшое меньшинство, не влияет на государственную политику и на то, в каком направлении развивается Украина.

"Так что это не предмет моей озабоченности. Но важно, чтобы лидеры Украины это осуждали", - подчеркнул спецпредставитель США.

23 июня на окраине Львова группа людей напала на лагерь представителей ромской национальности. Во время нападения 24-летний житель Закарпатской области получил смертельные ножевые ранения. Ножевые ранения получили еще четверо человек - 10-летний ребенок, двое 19-летних мужчин и 30-летняя женщина. Полиция задержала подозреваемых из организации Трезвая и злая молодежь. Подозреваемым - по 16-17 лет, все - жители Львова.

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Теги: Курт Волкер, ультраправые, националисты
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