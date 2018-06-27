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27.06.2018, 21:30

Волкер назвал конфликт в Донбассе межгосударственным

Волкер назвал конфликт в Донбассе межгосударственным - Фото
Курт Волкер Фото: Скриншот видео

Курт Волкер выступил на специальной сессии по Украине в рамках ежегодной конференции ОБСЕ

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Спецпредставитель США Курт Волкер назвал войну на востоке Украины межгосударственным конфликтом. Об этом он заявил на специальной сессии по Украине в рамках ежегодной конференции ОБСЕ 26 июня, сообщает Радио Свобода.

«В случае с Украиной то, что мы видим - это не этнический конфликт, это не местный конфликт, это не гражданская война, это не конфликт между русскими и украинцами. Это конфликт между государством и государством. Это конфликт, в котором Россия размещает свои силы на территории Украины. Ее обвинили в аннексии Крыма - незаконной аннексии, которую, по моему мнению, никто из государств не признает. И что-то подобное произошло в восточной Украине», - сказал Волкер.

Он отметил, что для решения этой проблемы США предлагают развернуть миротворческие силы ООН в Донбассе.

Сегодня в результате обстрела со стороны боевиков позиций ВСУ возле Богдановки, что на Мариупольском направлении, погибли трое украинских военных. Еще один боец получил ранения. 

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Теги: Курт Волкер, Донбасс, обсе, миротворцы, конфликт
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