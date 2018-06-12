Волкер: Причина гуманитарного кризиса в Донбассе - интервенция РФ

Курт Волкер (фото - twitter.com/SpecRepUkraine)

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Спецпредставитель Госдепа высказался в поддержку введения в Донбасс миротворческой миссии ООН

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Специальный представитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер заявил, что российская интервенция привела к тяжелому гуманитарному кризису в Донбассе. Об этом он сообщил в Twitter.

"Во время моего последнего визита я увидел, что на востоке Украины идет горячая война, которая привела в тяжелому, усугубляющемуся гуманитарному кризису. Все это вызвано российской интервенцией", - подчеркнул Волкер.

Спецпредставитель Госдепа высказался в поддержку введения в Донбасс миротворческой миссии ООН.

"Мы продолжаем поддерживать миротворческие силы под эгидой ООН, призванные помочь выполнению минских соглашений, однако российское предложение "сил защиты" для ОБСЕ не имеет шансов на успех", - отметил Волкер.

Волкер посетил прифронтовые территории Донбасса в середине мая.