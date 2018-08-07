Волкер: РФ и ее силы блокируют СММ ОБСЕ в Донбассе

Курт Волкер Фото: twitter.com/SpecRepUkraine

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Россия не хочет, чтобы мир видел катастрофу в Донбассе, к которой привели ее действия

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Россия постоянно препятствует работе специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом заявил в Twitter специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

"Россия и ее силы постоянно блокируют СММ ОБСЕ, нарушая свои обязательства", - написал Волкер.

Спецпредставитель Госдепа добавил, что Россия не хочет, чтобы мир видел гуманитарную, экономическую и экологическую катастрофу в Донбассе, к которой привели ее действия.

Волкер сослался на сообщение СММ ОБСЕ в Twitter: "Членов специальной мониторинговой миссии снова остановили при въезде в неконтролируемый украинским правительством Новоазовск. За последний месяц нашей свободе передвижения препятствовали около 40 раз в южных частях неконтролируемых правительством территорий".

7 августа сообщалось, что на блокпосте, расположенном в 600 метрах севернее Заиченко, что в 26 километрах к северо‑востоку от Мариуполя, террористы остановили патруль миссии ОБСЕ и не разрешили наблюдателям проследовать далее на запад в направлении Пикузы и на юг в направлении Саханки, ссылаясь на якобы соображения безопасности и проведение работ по разминированию в данном районе.