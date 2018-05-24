Волкер: Северный поток-2 делает Украину политически уязвимой

Курт Волкер (фото - скриншот видео)

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Новый газопровод не создает дополнительный маршрут, а скорее заменяет существующий

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Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что проект Северный поток-2 ставит Украину политически в более уязвимую ситуацию, это чисто политический проект. Об этом сообщает Радио Свобода.

Волкер сказал, что, соглашаясь на Северный поток-2, страны подтверждают роль России как главного поставщика в Европу и лишают РФ потребности транспортировать газ транзитом через Украину. Это ставит Украину политически в более уязвимую ситуацию.

Россия сейчас поставляет газ Европе через Украину. Северный поток-2, считает спецпредставитель Госдепа, не создает новый маршрут, а скорее заменяет существующий. Эта замена - сугубо политическое действие со стороны России, имеющее целью поставить Украину, а также в известной мере страны Балтии и Польшу, в позицию большей уязвимости перед российским давлением.