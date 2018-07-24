Волкер: В Хельсинки США не поступились ничем важным для Украины

Курт Волкер Фото: twitter.com/SpecRepUkraine

commenthover

Украина не была главной темой разговора, по словам Волкера

Реклама

Реклама

Специальный представитель США по делам Украины Курт Волкер заявил, что на встрече в Хельсинки американская сторона не поступились ничем важным для Украины. Об этом Волкер заявил в интервью украинской службе Голоса Америки.

"США не уступили ни по одному из тех вопросов, которые могут беспокоить Украину. Не было никаких подарков для России за счет Украины", - сказал Волкер, добавив, что Украина не была главной темой разговора.

Спецпредставитель обратил внимание, что на встрече президента США Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина в Хельсинки не было шагов к признанию российской аннексии Крыма, поддержки референдума или российской позиции по созданию силовой группы для защиты мониторинговой миссии.

16 июля 2018 года в Хельсинки состоялась двухчасовая встреча тет-а-тет Трампа и Путина. LIGA.net вела подробную хронику этого события.