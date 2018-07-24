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24.07.2018, 23:14

Волкер: В Хельсинки США не поступились ничем важным для Украины

Волкер: В Хельсинки США не поступились ничем важным для Украины - Фото
Курт Волкер Фото: twitter.com/SpecRepUkraine

Украина не была главной темой разговора, по словам Волкера

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Специальный представитель США по делам Украины Курт Волкер заявил, что на встрече в Хельсинки американская сторона не поступились ничем важным для Украины. Об этом Волкер заявил в интервью украинской службе Голоса Америки.

"США не уступили ни по одному из тех вопросов, которые могут беспокоить Украину. Не было никаких подарков для России за счет Украины", - сказал Волкер, добавив, что Украина не была главной темой разговора.

Спецпредставитель обратил внимание, что на встрече президента США Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина в Хельсинки не было шагов к признанию российской аннексии Крыма, поддержки референдума или российской позиции по созданию силовой группы для защиты мониторинговой миссии.

16 июля 2018 года в Хельсинки состоялась двухчасовая встреча тет-а-тет Трампа и Путина. LIGA.net вела подробную хронику этого события.

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Теги: Курт Волкер, дональд трамп, владимир путин
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