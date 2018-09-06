Возле администрации Путина проводят одиночные пикеты за Сенцова

Фото: /twitter.com/novaya_gazeta

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Украинский политзаключенный голодает уже 116-й день

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Сегодня активисты пришли к администрации президента РФ с табличками "Сенцов 116", чтобы поддержать объявившего 116 дней назад голодовку украинского политзаключенного, режиссера Олега Сенцова. Об этом сообщает российская Новая газета.

Возле здания АП проводят одиночные пикеты два человека.

"Два дня люди будут стоять здесь и потом у Окуджавы (у памятника Булату Окуджаве на Арбате, - ред.). С 10:00 до 19:00, пока работает администрация, просто ночью пикеты запрещены. Хотя, почему бы не сделать круглосуточной такую акцию", - отметила организатор пикетов, педагог-психолог Юлия Самойлова.

Она рассказала, что планирует сделать акцию постоянной.

Участники акции разбились на небольшие группы, сегодня по несколько часов будут стоять восемь человек, поочередно сменяя друг друга.

"Тем более, если мы хотим привлекать больше людей, то нужно создать некое дежурство, примерно как на мосту Немцова. И вот когда ты стоишь в таком пикете, ты как будто бы немного с ним", - отметила Самойлова.

По их словам, прохожие подходят к ним и часто спрашивают о Сенцове. Самойлова говорит, что если после их плакатов "хотя бы несколько человек залезут в интернет и посмотрят, кто такой Олег Сенцов и за что он сидит, то это будет уже неплохо".

Размещенная на сайте Белого дома электронная петиция в поддержку украинского политзаключенного в России Олега Сенцова и других узников Кремля набрала необходимые для рассмотрения президентом США Дональдом Трампом 100 тысяч подписей пользователей.

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