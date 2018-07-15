Встреча Трампа и Путина: в Финляндии протестуют

Фото: yle.fi

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Люди вышли на улицы Хельсинки с плакаты в поддержку Сенцова

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В столице Финляндии Хельсинки сегодня, 15 июля, накануне приезда президента США Дональда Трампа и главы страны-агрессора РФ Владимира Путина проходят акции протеста. Об этом сообщает Yle.

Согласно сообщению, в Хельсинки запланировано порядка десяти демонстраций в связи с саммитом лидеров двух стран и сегодня проходит самая крупная из них - Helsinki Calling. Отмечается, что организаторы расчитывали на участияе 15 тысяч человек, но пока в центре города собрались около 1500 демонстрантов.

"Через международное внимание, сосредоточенным на Хельсинки, мы призываем людей поднять сильный и мощный голос в защиту прав человека, демократии, мира и климата", - заявили организаторы.

Участники акции планируют пройти маршем по улицам Хельсинки и завершить демонстрацию на Сенатской площади перед зданием парламента.

Встреча Трампа и Путина пройдет 16 июля в Хельсинки.