ВСУ: 85 тел погибших в Донбассе не идентифицированы

Фото: cimic.com.ua

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В почти половине случаев по ДНК-экспертизе установили совпадения с родственниками пропавших без вести военных

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Военные поисковики пытаются идентифицировать тела 85 погибших в Донбассе. Почти половина из них - военнослужащие, сообщил координатор проекта ВСУ "Эвакуация 200" полковник Михаил Котелевский в интервью Украинской правде.

В почти половине случаев установлены совпадения по ДНК с родственниками пропавших без вести военных и скоро начнут работать с семьями.

С 2014 года поисковики вывезли из зоны боевых действий 1,5 тысячи тел и останков украинских военных. Сейчас на оккупированных территориях периодически продолжаются работы, благодаря совместной работе с Красным крестом.

15 апреля боевики передали украинской стороне тело погибшего военнослужащего Вооруженных Сил Украины, который исчез вести 8 апреля во время выполнения боевых задач на линии разграничения в Донбассе.