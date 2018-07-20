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20.07.2018, 20:59

ВСУ показали технику, которую выведут на парад в Киеве: фото

ВСУ показали технику, которую выведут на парад в Киеве: фото - Фото
Танкисты ВСУ (фото - пресс-служба Минобороны)

В этом году в параде войск на Крещатике примут участие более 200 единиц военной техники

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На военном аэродроме в пгт Озерное Житомирского района командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Сергей Попко проверил ход подготовки военной техники, которая будет привлечена к параду по случаю 27-й годовщины Независимости Украины. Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.

Там отметили, что все мероприятия по подготовке к параду происходят по графику и находятся на постоянном контроле.

В этом году в параде войск на Крещатике примут участие более 200 единиц военной техники.

Парад состоится 24 августа в Киеве на улице Крещатик и Майдане Независимости.

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Теги: ВСУ, Крещатик, независимость, техника, парад
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