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23.05.2018, 20:05

ВВС: Адвокат получил $400 тыс за встречу Трампа с Порошенко

ВВС: Адвокат получил $400 тыс за встречу Трампа с Порошенко - Фото
Фото: president.gov.ua

Майкл Коэн и названные украинские посредники отрицают выплаты

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Майкл Коэн, адвокат Дональда Трампа, получил тайный платеж в размере не менее $400 тыс за организацию переговоров между Петром Порошенко и президентом США. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на источники в Киеве, близкие к принимавшим участие в организации встречи.

По словам источников, оплата была организована посредниками, действующими для Порошенко, при том, что Коэн не зарегистрирован в качестве лоббиста Украины, как этого требует законодательство США.

Встреча в Белом доме состоялась в июне прошлого года. Вскоре после того, как Порошенко вернулся домой, антикоррупционное агентство прекратило расследование в отношении бывшего менеджера кампании Трампа Пола Манафорта, пишет ВВС.

Высокопоставленный сотрудник украинской разведки в администрации Порошенко рассказал, что Коэна привлекли, потому что зарегистрированные лоббисты и посольство Украины в Вашингтоне смогли получить для Порошенко только фотографию с Трампом. А Порошенко, сообщает ВВС, нужно было что-то, что можно было бы назвать "переговорами".

Организовать встречу поручили бывшему помощнику президента Украины, который, как пишет ВВС, обратился за помощью к лояльному депутату, который использовал личные контакты в еврейской благотворительной организации в штате Нью-Йорк. В конечном итоге они вышли на Майкла Коэна, адвоката президента США. Сообщается, что Коэну было выплачено $400 тысяч.

Знал ли Трамп об этой выплате, неизвестно.

Второй источник в Киеве, пишет ВВС, рассказал то же самое, но сообщил, что Коэну заплатили $600 тыс.

ВВС связались с Коэном, бывшим помощником Порошенко и названным депутатом - те опровергли существование договоренности и выплаты.

Высокопоставленный сотрудник разведки в Киеве также сказал, что Коэну помог Феликс Сатер, осужденный бывший гангстер, который когда-то был деловым партнером Трампа, пишет ВВС. Адвокат Сатера также отрицает эти утверждения. Офис президента Украины отказался от комментариев.

В Администрации президента Украины в комментарии LIGA.net назвали эту информацию откровенной ложью, клеветой и фейкомВ АП сообщили, что украинско-американский саммит в июне 2017 года был организован исключительно по официальным дипломатическим каналам, в том числе посольством Украины в США. 

У Порошенко считают, что распространенная откровенная дезинформация является частью фейковой кампании по дискредитации украинско-американских отношений, а также персональной атакой на президентов Украины и США. В АП потребовали опровержения опубликованного материала. В случае, если этого не произойдет, администрация оставляет за собой право подать иск в суд.

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Теги: петр порошенко, дональд трамп
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