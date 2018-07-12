Вы первые начали: Дуда о роли УПА в отношениях Польши и Украины

Анджей Дуда (фото - Getty Images)

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При этом президент Польши понимает претензии Украины относительно закона об институте национальной памяти

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Украина первой приняла закон, признающий деятелей УПА борцами за свободу, и не отменила его, несмотря на просьбу Варшавы. При этом Польша понимает претензии Украины относительно закона об институте национальной памяти. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда после саммита НАТО, передает Wpolityce.

Во время саммита Дуда встретился с президентом Украины Петром Порошенко.

"В отношениях с президентом Порошенко мы знаем, какие вопросы сложны. Я сказал ему, что у него есть к нам претензии, потому что наш парламент принял правки, которые были обжалованы мной в Конституционном суде", - сказал он.

При этом Дуда обратил внимание Порошенко на то, что Украина первой приняла нормы, которые предусматривают прославление УПА.

"Они до сих пор не изменены, несмотря на мою просьбу. Я сказал ему, что следует рассматривать это в одинаковых категориях," - заявил президент Польши.

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27 июня Сейм Польши проголосовал за внесение правок в закон об Институте национальной памяти, отменив уголовную ответственность за приписывание полякам преступлений нацистской Германии во время Второй мировой войны. При этом положения об уголовном преследовании за отрицание "преступлений украинских националистов" остаются в силе.