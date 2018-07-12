Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
12.07.2018, 21:31

Вы первые начали: Дуда о роли УПА в отношениях Польши и Украины

Вы первые начали: Дуда о роли УПА в отношениях Польши и Украины - Фото
Анджей Дуда (фото - Getty Images)

При этом президент Польши понимает претензии Украины относительно закона об институте национальной памяти

Реклама
Реклама

Украина первой приняла закон, признающий деятелей УПА борцами за свободу, и не отменила его, несмотря на просьбу Варшавы. При этом Польша понимает претензии Украины относительно закона об институте национальной памяти. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда после саммита НАТО, передает Wpolityce.

Во время саммита Дуда встретился с президентом Украины Петром Порошенко.

"В отношениях с президентом Порошенко мы знаем, какие вопросы сложны. Я сказал ему, что у него есть к нам претензии, потому что наш парламент принял правки, которые были обжалованы мной в Конституционном суде", - сказал он.

При этом Дуда обратил внимание Порошенко на то, что Украина первой приняла нормы, которые предусматривают прославление УПА.

"Они до сих пор не изменены, несмотря на мою просьбу. Я сказал ему, что следует рассматривать это в одинаковых категориях," - заявил президент Польши.

Читайте также: Почему Дуда и Порошенко порознь: эксперты о годовщине Волыни

27 июня Сейм Польши проголосовал за внесение правок в закон об Институте национальной памяти, отменив уголовную ответственность за приписывание полякам преступлений нацистской Германии во время Второй мировой войны. При этом положения об уголовном преследовании за отрицание "преступлений украинских националистов" остаются в силе. 

Читайте также
Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018Тема дня. Человек Порошенко: все факты о новом руководителе НАПК 28.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: упа, анджей дуда, антибандеровский закон, волынская трагедия
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Почему Дуда и Порошенко порознь: эксперты о годовщине Волыни
Политика Почему Дуда и Порошенко порознь: эксперты о годовщине Волыни
"Не может быть и речи о мести": Дуда о Волынской трагедии
Политика "Не может быть и речи о мести": Дуда о Волынской трагедии
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Заложники пещеры. Как спасали детей в Таиланде: инфографика
Заложники пещеры. Как спасали детей в Таиланде: инфографика
 