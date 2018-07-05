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05.07.2018, 10:11

Выборы-2018 в США: Кеннеди пригрозил РФ "очень жесткой" реакцией

Выборы-2018 в США: Кеннеди пригрозил РФ "очень жесткой" реакцией - Фото
Сенатор США Джон Кеннеди (фото - пресс-служба казначейства Луизианы)

На неделе состоялся первый за много лет визит американских законодателей в Россию; с ответным жестом в США не спешат, заявил сенатор Джон Кеннеди

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Если Москва снова вмешается в выборы на территории США, Вашингтон "мгновенно и очень жестко предпримет драконовские меры" против агрессора. Об этом заявил сенатор от штата Алабама Джон Кеннеди, пишет прокремлевское издание Коммерсант.

По его словам, встречи "прошли хорошо", но будут ли за ними какие-либо результаты — "еще слишком рано судить".

"Они отрицают, что вмешивались в президентские выборы в США. Но мы-то знаем, что вмешательство было <...> Мы предупредили: если Россия продолжит вмешиваться во внутренние дела США и сделает это на ноябрьских выборах в Конгресс, наша реакция будет мгновенной и очень жесткой", - подчеркнул Кеннеди.

Сенатор заявил, что улучшение отношений стран возможно только при изменении поведения Кремля, куда входит: возвращение Крыма Украине и вывод войск из Донбасса, невмешательство в выборы других стран, мирное урегулирование в Сирии и другое.

"Российские власти говорят, что санкции не навредили России, но это не так. И я очень надеюсь, что нам не придется вводить в отношении России совсем уж драконовские меры. Но если мы увидим вмешательство в ноябре, иного выхода не будет", - сказал Кеннеди, не вдаваясь в подробности.

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Сенатор отметил, что "многого не ожидает" от предстоящего саммита Трамп-Путин в Хельсинки, но считает, что уже сам факт их встречи — это "позитивный первый шаг".

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Теги: выборы в США, Джон Кеннеди, санкции, война в донбассе, оккупация крыма, алабама
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