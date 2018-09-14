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14.09.2018, 13:31

Выборы-2019: в Украине будет работать превентивная группа США-ЕС

Выборы-2019: в Украине будет работать превентивная группа США-ЕС - Фото
Андерс Фог Расмуссен (фото — LIGA.net)

Украина, вероятно, станет эпицентром вмешательства в выборы, и речь идет не только о РФ, а и о других акторах на мировой сцене, заявил экс-генсек НАТО

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В Украине заработает группа специалистов Трансатлантической комиссии за прозрачность выборов (TCEI). Об этом бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил во время выступления на 15-й встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве.

"К сожалению, Украина, скорей всего, станет эпицентром таких действий (вмешательства в выборы, — ред.). Речь сейчас идет не только о России, но и о других акторах на глобальной сцене", - подчеркнул он.

Он добавил, что в состав комиссии войдут как политики, так и журналисты с представителями бизнеса.

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Сопредседателями TCEI в свое время стали Расмуссен и бывший министр внутренних дел США Майкл Чертофф. Экс-генсек НАТО отвечает за европейское направление, второй – за американское. Одним из авторов проекта является экс-вице-президент США Джозеф Байден

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Теги: выборы в Украине, андерс фог расмуссен, TCEI
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