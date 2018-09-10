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10.09.2018, 23:52

"Выборы" в ОРДЛО противоречат минским соглашениям - МИД Франции

"Выборы" в ОРДЛО противоречат минским соглашениям - МИД Франции - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Любая инициатива по проведению выборов, не соответствующих украинскому законодательству, подлежит осуждению

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"Выборы" на территории оккупированного Донбасса противоречат минским соглашениям и не соответствуют законодательству Украины. Такое заявление сделал МИД Франции.

"Франция в очередной раз заявляет о своей приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Объявление о выборах 11 ноября 2018 противоречит минским соглашениям, которые остаются единственной основой для политического урегулирования конфликта на Востоке Украины", - указано в заявлении.

Также в заявлении отмечается, что любая инициатива по проведению выборов, не предусмотренных минскими соглашениями и не соответствующих украинскому законодательству, подлежит осуждению.

Ранее МИД Украины заявлял, что намерения оккупационной администрации РФ провести так называемые "внеочередные выборы" на временно оккупированных территориях Донбасса грубо нарушают обязательства России как стороны минских договоренностей.

8 сентября Европейский союз осудил намерения о проведении выборов, заявленное террористическими группировками "ДНР" и "ЛНР". 

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Теги: выборы, франция, война в донбассе
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