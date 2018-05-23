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23.05.2018, 01:00

Выход Украины из международных договоров СНГ: опубликован указ

Выход Украины из международных договоров СНГ: опубликован указ - Фото
Фото: president.gov.ua

Указом президента Порошенко Украина вышла из некоторых международных договоров, подписанных в рамках СНГ

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Во вторник, 22 мая , на сайте администрации президента появился указ Петра Порошенко о выходе Украины из ряда международных договоров в рамках СНГ. Документ датирован 19 апреля 2018 года и вступает в силу со дня опубликования. 

Указ вводит в действие решение СНБО прекратить действие для Украины отдельных международных договоров, подписанных в рамках СНГ. 

Контроль за выполнением указа - на секретаре СНБО Александре Турчинове

В апреле президент призвал Кабмин проверить и денонсировать ряд многосторонних договоров со странами СНГ, оставив в силе только соглашения по дипломам, трудоустройству и транзиту.

2 мая Совет нацбезопасности и обороны рассматривал вопрос выхода Украины из координационных органов СНГ и варианты денонсации ряда соглашений, "которые не имеют больше смысла для Украины".

Принято решение, что Украина отзывает всех своих представителей со статусных органов Содружества независимых государств. 

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Теги: президент, указ, снг, международные договора
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