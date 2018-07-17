Алкоголь и лендкрузеры: отдых украинских прокуроров - фото, видео

Фото: LIGA.net

commenthover

Журналисты-расследователи два месяца выясняли, на каких автомобилях ездят прокуроры

Реклама

Реклама

Недавно на территории спортивного комплекса Нацакадемии прокуратуры проходили финальные соревнования по мини-футболу среди сотрудников прокуратур разных областей, на которые они приезжали на служебных и незадекларированных автомобилях. Об этом говорится в расследовании программы Наши деньги с Денисом Бигусом.

По данным издания, прокурор ГПУ Сергей Павчук приехал на соревнования на автомобиле Mercedes-Benz ML 320. Mercedes оформлен на 66-летнюю Ангелину Донченко из Яремчи. Машина отсутствует в декларации прокурора. Из недвижимого имущества Павчук задекларировал лишь комнату 16 кв м, которая принадлежит ГПУ.

Прокурор ГПУ Александр Митла приехал на футбол на Lexus GX 470. Авто задекларировано, но принадлежит не прокурору. В комментарии он сказал, что внедорожник дал ему друг, чтобы прокурор следил за машиной.

Журналисты выяснили, что владелец Lexus, на котором ездит прокурор, экс-бизнесмен, вышедший из всех фирм, которыми ранее владел.

Заместитель прокурора Киевской области Ярослав Бендик приехал на автомобиле Volkswagen Touareg. Авто записано на его 72-летнюю тещу Марию Лукьяненко.

Женщина занимается розничной торговлей с лотков и на рынках. Другого бизнеса у семьи нет.

На Lexus 350 своей жены приехал другой заместитель главного прокурора Киевской области - Игорь Грабец.

Его жена - судья Хозяйственного суда Светлана Грабец.

Начальник отдела прокуратуры города Киева Василий Смитюх приехал на футбол на INFINITI M35. Авто отсутствует в декларации, а его владелец - брат прокурора, экс-нардеп от Партии регионов - Григорий Смитюх.

Во время соревнований журналисты зафиксировали, как прокурор пил пиво.

"После чего, уже в нетрезвом состоянии, сел за руль", - отмечается в сообщении.

Главный прокурор Ивано-Франковской областной прокуратуры Александр Стратюк приехал на автомобиле Lincoln Navigator.

Автомобиль приобрели в начале 2018 года и записали на жену прокурора.

Кроме Lincoln, в этом году она стала собственницей трехкомнатной квартиры в новостройке Ивано-Франковска и Тойоты. Заработала за весь 2017 год менее одной минимальной зарплаты - 3200 грн.

Главного прокурора Киевской области Дмитрия Чибисова журналисты зафиксировали на служебном автомобиле. В интервью прокурор сообщил, что его на футбол подвез друг, а автомобиль не служебный.

Фото: bihus.info

На служебных автомобилях приехали прокуроры Генеральной прокуратуры, Житомирской областной и прокуратуры Киева.

Первый заместитель генпрокурора Дмитрий Сторожук сказал, что приехал на служебном авто.

"На служебном автомобиле. Я сегодня дежурю по прокуратуре, поэтому ... приехал ... У меня сегодня рабочий день", - отметил Сторожук.

В ответ на запрос журналистов относительно служебных автомобилей, которыми пользуется Дмитрий Сторожук, ГПУ не предоставила ответ, ссылаясь на закон об оперативно-розыскной деятельности.

1 июня 2018 года сообщалось, что в топ-тройку состоятельных сотрудников прокуратуры за 2017 год, если судитьпо движимому имуществу (включая имущество членов семьи), входят два не очень известных публике декларанта, а лидером рейтинга является главный военный прокурор Анатолий Матиос.