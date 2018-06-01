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01.06.2018, 21:31

Вышинский не может выйти из украинского гражданства - ГМС

Вышинский не может выйти из украинского гражданства - ГМС - Фото
Вышинский

Есть три причины, которые делают невозможным выход подозреваемого из гражданства Украины

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Главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, которого подозревают в госизмене, не может выйти из украинского гражданства. Об этом заявил пресс-секретарь Государственной миграционной службы Сергей Гунько в эфире телеканала 112 Украина.

Законодательство предусматривает процедуру выхода из гражданства. Заявления человека недостаточно для того, чтобы оно имело какие-то правовые последствия, объяснил Гунько.

По его словам, процедура выхода из гражданства предусмотрена только для граждан Украины, которые постоянно проживают на территории иностранного государства, поэтому обращаться нужно в заграничное дипломатическое учреждение.

Гунько напомнил, что ст.18 закона о гражданстве прямо указывает на то, что выход из гражданства не предусмотрен в случае, если лицу сообщено о подозрении или есть решение суда, которое подлежит исполнению. Также ст.2 закона указывает на то, что если гражданин Украины является также гражданином иностранного государства, то в правоотношениях с Украиной его признают исключительно как гражданина Украины.

15 мая 2018 года СБУ совместно с прокуратурой Крыма провели обыски у руководства РИА Новости Украина. Там считают, что РФ использовала издание в информационной войне против Украины. Вышинский был задержан по подозрению в госизмене, у него нашли два паспорта - украинский и российский.

Во время судебного заседания он заявил, что отказывается от украинского гражданства, и обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой обеспечить его правовую защиту.

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Теги: кирилл вышинский, выход из гражданства, гмс, риа новости-украина
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