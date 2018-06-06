Высказывание зама Супрун об онкобольных: опубликована запись

Александр Линчевский (скриншот видео)

commenthover

В Счетной палате решили обнародовать запись выступления замминистра Линчевского, чтобы избежать разных интерпретаций его слов

Реклама

Реклама

Глава Счетной палаты Украины Валерий Пацкан обнародовал отрывок аудиозаписи заседания, в ходе которого заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский говорил об онкобольных.

Запись запросило Нацагентство по вопросам госслужбы - идет дисциплинарное производство по факту сказанных Линчевским слов. Счетная палата приняла решение обнародовать запись, чтобы избежать разных интерпретаций.

Замминистра выступал в ходе обсуждения эффективности использования бюджетных средств, выделенных на лечение онкобольных украинцев за границей.

Полная расшифровка записи:

"Что касается эффективности, что касается не результативности и неэкономности использования средств. В сухом остатке 25% пациентов собственном умирают, то есть каждый четвертый лечится за границей неэффективно. Друзья, коллеги, это рак. Они все умрут. Они все умрут, без вариантов. И эффективность этой программы - ноль процентов. Те проблемы, то есть те онкологические заболевания собственно, которые нуждаются в трансплантации костного мозга, они заканчиваются смертью рано или поздно. Трансплантация почки, трансплантация сердца - она не продлевает жизнь неопределенно долго. Мы даем шанс человеку пожить еще немного, пожить дольше. 75% пациентов прожили один года, два года, три года, пять лет. Ну кто-то действительно живет дольше в отдельных случаях. Опять таки у этого вопроса нет красивого решения. Борьбой, трансплантацией костного мозга или трансплантацией органов мы продлеваем жизнь человеку на некоторое время. Мы не ликвидируем проблему в принципе".

В Минздраве сказали, что слова Линчевского были "неудачно использованы". Сам Линчевский заявил, что его высказывание вырвали из контекста.