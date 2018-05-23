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23.05.2018, 19:28

Высший совет правосудия объявил выговор судье Гольник из Полтавы

Высший совет правосудия объявил выговор судье Гольник из Полтавы - Фото
Лариса Гольник Фото: facebook.com/LarysaGolnyk

Главе Октябрьского райсуда Полтавы Александру Струкову, которого Гольник обвинила в давлении, объявлен строгий выговор

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Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия объявила выговор судье Ларисе Гольник, которую в ноябре 2017 года вместе с мужем избили неизвестные, что судья связывает с ее конфликтом с мэром Полтавы Александром Мамаем. Об этом сообщила сама Гольник в Facebook.

"Результат заседания Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия: Струкова - к строгому выговору с лишением доплат на 3 месяца, мне - выговор с лишением доплат на 1 месяц. Шокирована. Буду обжаловать. Борьба продолжается", - написала она.

Transparency International со ссылкой на адвоката Романа Маселко добавляет, что ВСП объявила Гольник выговор "за пост в ФБ и участие в заседании Комитета ВРУ по вопросам предотвращения коррупции".

В сентябре 2017 года НАПК потребовало принять меры против главы Октябрьского райсуда Полтавы Александра Струкова, который оказывал давление на судью Гольник. Судья, выступившая обличителем, обратилась в НАПК с просьбой предоставить ей правовую защиту. Агентством было установлено, что Струков нарушил требования ч. 3 ст. 53 закона о предотвращении коррупции, применив против Гольник "негативные меры воздействия в связи с сообщением ею о нарушении требований закона другим лицом".

Гольник сообщила в Facebook, что Совет судей Украины осудил действия Струкова по отношению к ней. "В своем решении ССУ указала, что недопустимы: избрание на должности председателей судов лиц с низкими моральными, деловыми и профессиональными качествами, поведение, решения, действия председателей судов, нарушающих законодательство о едином статусе судей", - отметила судья.

Вечером 22 ноября 2017 г на Гольник, которая шла вместе с мужем, напали двое неизвестных.

Началось все с того, что в мае 2016 года Гольник обратилась к правоохранителям с тем, что мэр Полтавы Александр Мамай пытался вне судебного зала решить вопрос открытого против него дела по подозрению в коррупции. Судья задокументировала свое общение с мэром на скрытую камеру, его показали на заседании в Киевском райсуде. Там зафиксировано, как Мамай говорит, что считает, что нужно закрыть это дело. На вопрос судьи об основаниях, он сказал: "На основаниях каких угодно".

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Теги: высший совет правосудия, лариса гольник, александр струков, александр мамай, выговор
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