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07.07.2018, 10:58

"Я - не так прекрасно, как может казаться": новое письмо Сенцова

"Я - не так прекрасно, как может казаться": новое письмо Сенцова - Фото
Олег Сенцов

Политзаключенный Олег Сенцов в новом письме рассказал о своем самочувствии

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Украинский политзаключенный Олег Сенцов написал новое письмо украинской актрисе Римме Зюбиной. Оно датировано 3 июля.

"Я чувствую себя нормально, не смотря на 51 день, конечно не так прекрасно, как может показаться некоторым уполномоченным правозащитникам, мое здоровье - каждый видит то, что хочет видеть", - написал Сенцов.

Также украинский режиссер прокомментировал подготовку к постановке своей пьесы "Номера" и сказал, что надеется, что спектакль получится хорошим. 

Сенцов в начале письма отметил, что все письма читают и отдать их могут даже не в тот день, когда они пришли. 

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28 июня омбудсмен РФ Татьяна Москалькова заявила, что состояние политзаключенного в России Олега Сенцова в целом удовлетворительное. В это же время к Сенцову не пустили украинскую уполномоченную Людмилу Денисову. 

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Теги: голодовка, Олег Сенцов, письмо, самочувствие
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