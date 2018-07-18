Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
18.07.2018, 10:14

"Просить - признать вину": мать Балуха не будет увещевать Путина

"Просить - признать вину": мать Балуха не будет увещевать Путина - Фото
Наталья Балух (фото - Радио Свобода)

Наталья Балух надеется только на апелляцию, потому что просить президента страны-оккупанта РФ помиловать сына она не собирается

Реклама
Реклама

Мать украинского политзаключенного во временно оккупированном Крыму Владимира Балуха Наталья не будет просить помиловать сына у президента РФ Владимира Путина. Об этом она рассказала Крым.Реалии

"Я Путина просить не буду. Меня Вова не так поймет. Он против, чтобы просить. Просить – это признать свою вину. А он вины признать не может, потому что он не виноват ни в чем", – говорит она. 

Сейчас у матери надежда только на апелляцию. Наталья была вынуждена продать корову и свиней, потому что тянуть хозяйство не позволяют болезни. Ей нужна помощь, потому она живет только на пенсию и еще собирает передачи для сына. 

Люди в округе опасаются поддерживать мать Балуха открыто - многие боятся за свои семьи. 

С 19 марта 2018 года Балух держал полную голодовку первые 20 дней, после чего его убедили употреблять минимальный набор продуктов: 2 стакана овсяного киселя и 50-70 грамм ржаных сухарей в день. 22 июня из-за провокаций руководства СИЗО он ужесточил режим голодовки - полностью отказался от еды и только пьет воду.

5 июля очередной суд оккупантов назвал его виновным в "избиении начальника ИВС", приговорив к 5 годам тюрьмы. Оккупанты просят подконтрольный Кремлю суд приговорить его еще к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима уже по другому делу. 

Читайте также
Хроника войны России против Украины: последние новости Донбасса 18.07.2018Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Владимир Балух, помилование, мать, политзаключенные, оккупация крыма
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
У Путина ответили матери Сенцова на просьбу о помиловании
Политика У Путина ответили матери Сенцова на просьбу о помиловании
Счет на ЧМ-2018 по футболу 61:0 в пользу Сенцова - Геращенко
Политика Счет на ЧМ-2018 по футболу 61:0 в пользу Сенцова - Геращенко
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Заложники пещеры. Как спасали детей в Таиланде: инфографика
Заложники пещеры. Как спасали детей в Таиланде: инфографика
 