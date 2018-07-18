"Просить - признать вину": мать Балуха не будет увещевать Путина

Наталья Балух (фото - Радио Свобода)

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Наталья Балух надеется только на апелляцию, потому что просить президента страны-оккупанта РФ помиловать сына она не собирается

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Мать украинского политзаключенного во временно оккупированном Крыму Владимира Балуха Наталья не будет просить помиловать сына у президента РФ Владимира Путина. Об этом она рассказала Крым.Реалии.

"Я Путина просить не буду. Меня Вова не так поймет. Он против, чтобы просить. Просить – это признать свою вину. А он вины признать не может, потому что он не виноват ни в чем", – говорит она.

Сейчас у матери надежда только на апелляцию. Наталья была вынуждена продать корову и свиней, потому что тянуть хозяйство не позволяют болезни. Ей нужна помощь, потому она живет только на пенсию и еще собирает передачи для сына.

Люди в округе опасаются поддерживать мать Балуха открыто - многие боятся за свои семьи.

С 19 марта 2018 года Балух держал полную голодовку первые 20 дней, после чего его убедили употреблять минимальный набор продуктов: 2 стакана овсяного киселя и 50-70 грамм ржаных сухарей в день. 22 июня из-за провокаций руководства СИЗО он ужесточил режим голодовки - полностью отказался от еды и только пьет воду.

5 июля очередной суд оккупантов назвал его виновным в "избиении начальника ИВС", приговорив к 5 годам тюрьмы. Оккупанты просят подконтрольный Кремлю суд приговорить его еще к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима уже по другому делу.