Януковичу назначили бесплатного адвоката

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

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Суд разобрался с постоянными демаршами коммерческих адвокатов беглеца: дебаты состоятся

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Оболонский райсуд Киева решил вопрос с адвокатом беглого президента Виктора Януковича: судья Владислав Девятко зачитал решение о назначении бесплатного защитника, которому предписано постоянно присутствовать на заседаниях. Параллельно в дебатах принимать участие смогут и коммерческие защитники Януковича, передает корреспондент LIGA.net.

На месте защиты появился неизвестный суду адвокат, нарушающий порядок заседания.

"Я вас очень прошу, не нарушайте право на защиту. Я защитник. Дайте возможность принимать участие в деле", - кричал неизвестный.

Суд заявил, что 30 июля защитники в суд не явились, а 31 июля в судебное заседание для участия в дебатах прибыл только защитник Сердюк, который избран обвиняемым Януковичем самостоятельно. Но этот защитник самовольно покинул судебное заседание до его завершения.

"Есть другой защитник, уважаемый суд", - снова перебивал адвокат.

Судья Девятко его крики игнорировал. Он напомнил, что участие защитника в уголовных делах по особо тяжких преступлениях и по лицам, по которым ведется специальное судопроизводство, обязательно. Принцип обеспечения обвиняемому права на защиту - фундаментальный для уголовного процесса.

Право на избранного самостоятельно адвоката не является абсолютным, говорит практика ЕСПЧ. Хотя выбор обвиняемого надо уважать, говорит другое решение ЕСПЧ.

Суд поручил региональному центру по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве срочно назначить Януковичу адвоката и обеспечить его явку в суд завтра, 1 августа 2018 года. Если адвокаты Януковича явятся в суд, они смогут принимать участие в судебных дебатах параллельно с государственным защитником.

30 июля адвокаты беглого экс-диктатора Виктора Януковича не явились на предназначенные в Оболонском райсуде дебаты, поэтому их перенесли.

4 марта 2017 года прокуратура передала в суд обвинительный акт: Януковича подозревают в совершении преступлений по ч. 1 ст. 111 (госизмена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и госграницы) и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) УК.