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Боты:
15.08.2018, 14:28

"Ястреб" Трампа перед визитом в Киев переговорит с россиянами

"Ястреб" Трампа перед визитом в Киев переговорит с россиянами - Фото
Джон Болтон (фото - Getty Images)

Джон Болтон встретится в Женеве с представителями Кремля, после чего уедет в Украину

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Перед визитом на следующей неделе в Украину советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон встретится в Женеве с российскими чиновниками. Об этом рассказала на брифинге спикер Белого дома Сара Сандерс.

Встреча "ястреба" администрации США с россиянами пройдет по договоренностям, которые достигнуты американским лидером Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным на июльском саммите в Хельсинки.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил подготовку к переговорам.

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Болтон и Путин встретились 27 июня в Кремле. Встреча в расширенном составе продолжалась два часа. В переговорах принимали участие глава МИД РФ Сергей Лавров и глава Минобороны Сергей Шойгу, а также посол США в РФ Джон Хантсман.

Болтон заявил, что в ходе встречи обсуждались вмешательство России в американские выборы-2016 и деятельность РФ в свете предстоящих выборов в американский Конгресс.

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Теги: визит, джон болтон, советник
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