Юг Украины за год поменял мнение о миротворцах в Донбассе: опрос

Поддержка идеи введения на временно оккупированный Донбасс миротворцева ООН остается неизменной: 60% опрошенных ответили "да" на вопрос, нужна ли в регионе такая миссия. Этот же показатель был и в прошлом году, отмечают аналитики фонда Деминициативы им. Кучерива, которые провели соцопрос совместно со службой Центра Разумкова.
Лишь каждый пятый респондент в Украине - 20% - продолжает выступать против такой инициативы.
Лучше всего относятся к перспективе введения в Донбасс миротворцев на западе страны (79% за и 3% против), а также в центральном регионе - 69% и 13% соответственно. Преобладает поддержка этой идеи и на юге - 56% за, 29% против.
На востоке мнения разделились: 33,5% поддерживают введение миротворцев, 40% - не поддерживают. Еще 27% не смогли определиться с ответом.
Тот же вопрос, но с распределением по регионам страны:
Опрос проведен 19-25 мая 2018 года по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий среди 2019 лиц возрастом от 18 лет. Погрешность не превышает 2,3%.
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Ровно год назад аналогичное исследование от тех же компаний показывало, что более 60% опрошенных украинцев поддерживают идею введения в Донбасс миротворцев ООН. Единственным регионом, где количество противников миротворцев несколько преобладало над числом сторонников, был юг (38% против, 36% за).