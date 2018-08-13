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13.08.2018, 10:22

Ющенко объяснил, какие могут быть решения по Донбассу и Крыму

Ющенко объяснил, какие могут быть решения по Донбассу и Крыму - Фото
Виктор Ющенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Бывший президент заявил, что для окончания войны "есть две дороги"

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Третий президент Виктор Ющенко заявил, что нет быстрого решения проблемы временно оккупированных территорий, Крыма и Донбасса. Об этом он сказал в интервью Украинской правде.

"Быстрого решения нет ни по Донбассу, ни по Крыму. Сколько это будет продолжаться? Это не вопрос в годах, этот вопрос в процессе. У меня есть сомнения от того, что мы, пожалуй, не понимаем, что дипломатия обязательна. Это так. Но только дипломатией, извините, мы не выиграем", - отметил Ющенко.

Он подчеркнул, что ему не нравится, когда "на продажу, политическую, популистскую, выставляют тему мира".

"Вот у Сталина я не слышал этой философии. Я не слышал этой философии у Черчилля. В Рузвельта я не слышал после декабря 1941 года. После того, как факт оккупации состоялся, я не слышал этой темы от тех людей, на которых я сейчас ссылаюсь", - сказал Ющенко.

По его словам, для окончания войны есть две дороги. "Есть дорога-победа, а есть дорога-капитуляция. Третьего не дано. Мир наступает и после первой дороги, и после второй. Только это мир оккупации, когда у вас нет своей Родины, своей страны, народа. У вас есть Малороссия - провинция южно-русская. Это один вариант, и этого можно достичь за три дня. Когда я на дороге вижу "Мир превыше всего", я вижу фальшивую политику", - подчеркнул Ющенко.

Он считает, что эти люди готовы принести мир в Украине через капитуляцию.

"Потому, что мы станем теми, кем были до 1991 года. Люди измучены, они хотят покоя, и я это понимаю. Поэтому сейчас я говорю, что очевидно для львиной доли украинцев - мир, покой должен видеться через нашу победу", - убежден Ющенко.

Он добавил, что "если бы Путин видел перед собой 45 миллионов, которые говорят на одном языке, одним голосом и мечтают об одном цели", то никто не напал на Украину.

"Российская политика на протяжении 350 лет - это политика дробления. Забрать язык, память, культуру, церковь, выхолостить национальный дух", - уточнил бывший президент.

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Теги: владимир путин, Крым, война в донбассе, виктор ющенко
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