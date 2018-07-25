За хищение топлива на складах ВСУ взялась военная прокуратура

Военная прокуратура Южного региона открыла уголовное дело по факту похищения топлива из воинской части А2756 объединенного центра обеспечения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
Со складов части похитили 171 тонну топлива. Дело квалифицировали по ч.3 ст.410 (завладение военнослужащими оружием, боеприпасами или другим военного имущества) и по ч.3 ст.425 УК (небрежное отношение к воинской службе).
Досудебное расследование ведет следственное управление полиции в Одесской области. Для сотрудничества создана группа военных прокуроров.
Во время поверки 46 Объединенного центра обеспечения Южного региона в Одессе была обнаружена недостача почти 204 тонн дизеля и около 2,5 тонн бензина. Также проверяющие нашли более 30 тонн неучтенного топлива. Предварительная оценка убытков составляет 6,4 млн грн.
После проверки трое офицеров лишились воинских званий - начальник центра полковник Евгений Король, начальник склада подполковник Андрей Мосунов и старший офицер Центрального управления обеспечения подполковник Дмитрий Изварин.