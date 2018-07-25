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25.07.2018, 13:20

За хищение топлива на складах ВСУ взялась военная прокуратура

За хищение топлива на складах ВСУ взялась военная прокуратура - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба военной прокуратуры

Военная прокуратура совместно с полицией начала расследовать хищение больше 170 тонн топлива

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Военная прокуратура Южного региона открыла уголовное дело по факту похищения топлива из воинской части А2756 объединенного центра обеспечения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Со складов части похитили 171 тонну топлива. Дело квалифицировали по ч.3 ст.410 (завладение военнослужащими оружием, боеприпасами или другим военного имущества) и по ч.3 ст.425 УК (небрежное отношение к воинской службе). 

Досудебное расследование ведет следственное управление полиции в Одесской области. Для сотрудничества создана группа военных прокуроров. 

Во время поверки 46 Объединенного центра обеспечения Южного региона в Одессе была обнаружена недостача почти 204 тонн дизеля и около 2,5 тонн бензина. Также проверяющие нашли более 30 тонн неучтенного топлива. Предварительная оценка убытков составляет 6,4 млн грн. 

После проверки трое офицеров лишились воинских званий - начальник центра полковник Евгений Король, начальник склада подполковник Андрей Мосунов и старший офицер Центрального управления обеспечения подполковник Дмитрий Изварин.

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Теги: ВСУ, воинская часть, военная прокуратура, хищение
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