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17.07.2018, 08:52

За крымчанином Эмиром-Усеином Куку следят круглосуточно - адвокат

За крымчанином Эмиром-Усеином Куку следят круглосуточно - адвокат - Фото
Фото: скриншот с видео

Сергей Локтев сообщил, что его подзащитный в одиночной камере с круглосуточным видеонаблюдением

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Фигурант так называемого ялтинского дела Хизб ут-Тахрир крымский татарин Эмир-Усеин Куку, который голодает в СИЗО в Ростове-на-Дону, находится под круглосуточным видеонаблюдением в одиночной камере. Об этом сообщил его адвокат Сергей Локтев, передает Громадське радио.

Согласно сообщению, физического или психологического давления на него не оказывали. "По крайней мере мне он об этом не говорил", - добавил адвокат.

Он сообщил, что медперсонал российского СИЗО предпринимает попытки отговорить его от голодовки, которую он объявил с требованием отпустить всех политзаключенных.

Локтев также рассказал, что несмотря на слабость, Куку отказывается принимать раствор глюкозы.

"У него болевые неприятные ощущения в области печени, поджелудочной железы, селезенки. Он категорически отказывается от глюкозы, то есть от физраствора, в состав которого входит глюкоза, потому что, если он начнет принимать этот препарат внутривенно, то, как он объясняет, ему могут сказать, что это лечебное голодание", - рассказалл адвокат.

26 июня на знак солидарности с другими политзаключенными Эмир-Усеин Куку объявил бессрочную голодовку.

Эмира-Усеина Куку обвиняют в подготовке к "насильственному захвату власти".

В феврале-апреле 2016 года в Ялте были задержаны Арсен Джеппаров, Рефат Алимов, Эмир-Усеин Куку, Муслим Алиев, Инвер Бекиров и Вадим Сирук. Их обвиняют в причастности к запрещенной в России исламской политической организации Хизб ут-Тахрир. Арестованных крымчан этапировали в Ростов-на-Дону.

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Теги: дело Хизб ут-Тахрир, Эмир-Усеин Куку, Крым, политзаключенные, оккупация крыма, адвокат, одиночная камера, политзаключенный, оккупированный крым, голодовка, видеонаблюдение
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