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09.08.2018, 21:53

За нарушение присяги уволили двоих детективов НАБУ

За нарушение присяги уволили двоих детективов НАБУ - Фото
Артем Сытник (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Артем Сытник считает несправедливым наказание, назначенное главе САП

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Два детектива Национального антикоррупционного бюро были уволены за нарушение присяги. Об этом рассказал директор НАБУ Артем Сытник в интервью телеканалу Громадське.

"Именно за нарушение присяги были уволены два детектива. Причем один из них был начальником отдела. То есть, никто никого покрывать не будет. По одному из них почему-то было решение о его восстановлении в должности, но апелляция еще не рассмотрела это решение", - сказал Сытник.

В связи с этим директор НАБУ назвал несправедливым решение квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров, которая главе Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому вынесла всего лишь выговор.

"До последнего мы считали, что решение по Холодницкому будет справедливым. Потому что это действительно грубые нарушения. Если бы такие действия были зафиксированы у детектива Антикоррупционного бюро, он был бы уволен. Однозначно", - заявил Сытник.

26 июля квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров (КДКП) не стала увольнять Холодницкого по жалобам генпрокурора и директора НАБУ, основанным на материалах негласного прослушивания его рабочего кабинета. 

Сам глава САП на заседании КДКП признал в своих действиях нарушение этики, но отверг нарушения закона.

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Теги: набу, артем сытник, назар холдодницкий
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