"Захлебнутся своей кровью": Гримчак о вероятном наступлении РФ

Юрий Гримчак

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Замминистра по вопросам оккупированных территорий считает, что украинская армия за последнее время изменилась и у россиян нет шансов

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Если россияне попытаются начать наступление, то они "будут захлебываться собственной кровью". Так сказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Гримчак в интервью Апострофу.

Он отметил, что два года назад на этот же вопрос отвечал, что россияне "захлебнутся нашей и собственной кровью", но за это время ситуация изменилась.

"Тогда они имели шанс на более-менее победную "войнушечку", но остановились, потому что армия не разбежалась, а начала упираться и давать отпор. Для них это было неожиданностью, и они не рискнули идти дальше. Сейчас если и будет какая-то война, то у меня такое впечатление, что не у нас", - считает Гримчак.

Экс-глава Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский прогнозировал, что наступление в Донбассе начнется после чемпионата мира по футболу, который закончился в июле. В то же время экс-посол США в Украине Джон Хербст заявил, что эскалация возможна, но наступление маловероятно.

В ночь на 16 августа российские оккупанты впервые за несколько месяцев применили на фронте в Донбассе реактивные системы залпового огня БМ-21 Град.